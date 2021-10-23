氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

東北季風增強及華南雲雨區東移影響，今(23)日持續溼涼，北東地區受東北季風和華南水氣影響，有降雨發生機率，低溫可降至18到19度，今日平地最低溫出現在新北瑞芳的17.0度。今日宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。氣象局今早也針對北北基宜發布大雨特報。

今日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，臺灣北部及東北部地區有雨，基隆北海岸、大台北地區及東北部地區並有局部大雨或豪雨發生的機率，東部、東南部地區、中部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門亦有零星短暫雨。基隆北海岸、東北部及東部沿海易有長浪發生，請注意。

氣溫方面，今日北部、東北部、東部地區高溫大約21～23度，整日感受上較濕冷，而中南部地區26～30度，白天感受還是較溫暖舒適。

紫外線方面，今日基隆市、台北市、宜蘭縣、連江縣為綠色「低量級」，嘉義縣、嘉義市、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣為橙色「高量級」，其餘縣市為黃色「中量級」。

空氣品質方面，今日受東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北地區位於迎風面且北部易有降雨洗除污染物，空氣品質普遍良好，高屏位於下風處，污染物稍易累積；彰化、雲林及嘉義沿海地區因風速增強，可能引發揚塵現象。明日北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

此外，東北風明顯偏強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，基隆北海岸、東北部及東部沿海易有長浪發生，台灣附近海域浪高來到3米或以上，請民眾特別注意。