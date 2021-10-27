氣象專家李富城在YouTube提醒，台灣今年冬天會很冷，因為很早就觀察到極區的低溫區域一直往東半球擴張，若極區冷空氣再往東半球跨過俄羅斯貝加爾湖，那台灣附近的寒流就會非常強。

氣象專家李富城指出極區的低溫一直往東半球擴張。(翻攝自YouTube)

李富城日前在YouTube解釋，為何之前就預測今年冬天亞洲地區會很冷的主要原因，是因為他很早就觀察到低溫的狀況一直往東半球推進，西半球則沒出現這種現象。

李富城表示，根據國際上的預報，極區冷空氣正在往東半球擴張，在這樣的情形下，亞洲的冬天當然會冷，假設極區冷空氣再跨過貝加爾湖，「那我們這個地方的寒流就非常強了」。

對於台灣今年冬天會很冷，氣象專家吳德榮則看法不同，他表示最新APEC氣候中心發布的季節（11至1月）預報資料顯示，雖然有反聖嬰的跡象，但台灣附近以「正常至偏暖」的機率較高，並無偏冷的訊號，但長期的模擬仍有不確定性，還是多觀察7至10天中期預報相對較準。

中央氣象局則指出，過去發生反聖嬰現象時，台灣附近的東北風會比往年更明顯，導致冬季氣溫略偏低，但影響冬季的天氣因素很多，像是全球暖化、氣候振盪、其他天氣系統等，須持續觀察。