美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，五角大廈將繼續支撐台灣軍力，但他拒絕透露，美軍是否會出動協防台灣以對抗中國進犯。

奧斯汀在北大西洋公約組織（NATO）總部表示：「正如我們歷任政府的作法，我們將繼續協助台灣取得自衛所需的軍力。」

他告訴記者：「我們將繼續專注於此，我對台灣不做任何假設。」

美國總統拜登21日參加美國有線電視新聞網（CNN）在巴爾的摩舉行的市民大會時，被問到台灣若遭中國進犯，美軍是否會馳援台灣，拜登肯定答覆道：「會，我們對此有承諾。」

拜登此話引發了北京的強烈駁斥。中國外交部發言人汪文斌警告，美方對於台灣問題應該謹言慎行。

法新社報導，奧斯汀說，美國遵守「一個中國」政策，但並不妨礙美國提供台灣援助，包括威力強大的軍備。

當被問及拜登言論是否造成北約被捲入美國與中國衝突的隱憂時，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）試圖避免為此衝突加油添醋。

史托騰柏格說：「我不臆測假設情況。我認為現在重要的是，降低台海地區的緊張局勢。一旦我開始猜測，我想我實際上會促成相反結果。所以我們應透過政治和外交手段，化解這個地區的所有爭端和分歧。」（譯者：張璦/核稿：張佑之）1101022