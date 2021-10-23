疫情指揮中心23日公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。
指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為5例男性、2例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16468)、賽普勒斯(案16469)、馬來西亞(2例，案16470、16473)、印尼(案16471)、柬埔寨(案16472)、蒙古(案16474)入境，入境日介於今(2021)年10月10日至10月21日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
疫情指揮中心23日公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。
指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為5例男性、2例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16468)、賽普勒斯(案16469)、馬來西亞(2例，案16470、16473)、印尼(案16471)、柬埔寨(案16472)、蒙古(案16474)入境，入境日介於今(2021)年10月10日至10月21日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
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