女星林莎擁有甜美臉蛋及D罩杯火辣身材，因此被網友封為「台版三上悠亞」，經常透過社群平台分享日常的她，近來曬岀一系列的火辣養眼照，不僅穿著中空圍裙，傲人上圍更幾乎要掉出來，讓網友看得是血脈賁張。

「台版三上悠亞」林莎近日在Instagram替即將推出的寫真書宣傳，更搶先曝光內容，希望藉此刺激買氣，只見她穿著清涼養眼，除了曬岀整片白皙美背以外，還直接大方露岀蜜桃臀，甚至撩起上衣，直接露出半顆北半球，其中一張，她正面全裸僅套著一件蕾絲圍裙，向前一彎只見一對傲人北半球從側邊露出，若稍有不慎，重點部位恐怕直接走光，此外，更曬岀一張只著內衣，正面幾乎全裸的火辣照，讓網友們看得鼻血直流。

對此，網友也紛紛留言：「太猛太辣噴鼻血了，一定要買起來收藏的」、「買起來每天欣賞就是開心」、「真正的天使臉孔及魔鬼身材」、「太犯規了，真的讓人受不了」、「抱枕會讓人大噴鼻血吧」、「大家小心，因為每一張都讓你流鼻血」、「連我是女生都會想要多看幾次了」、「一開放預購就火速下單了」。

林莎也不忘跟粉絲喊話：「圖片都是沒有重複，兩個都買起來啦，希望大家可以一起支持！！一年一度的新作品，不會讓你們失望」，預購第一天也立刻衝上榜單，讓她直呼實在太開心了。