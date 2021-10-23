第10屆立法委員(台中市第2選舉區)陳柏惟罷免案今(23日)舉行投票，時間自上午8點起至下午4點截止，隨後即進行開票，而此次罷免案通過門檻為7萬3744張同意票、且同意罷免票要多於不同意票數。外界預估，此次投票率約有5成。對此，資深媒體人羅友志直言，他在投票前看完藍綠所做3份民調，其實都是會過的，但要看最後投票率，如果投票率破5成，那顏寬恒就可以稍微放寬心了。

據了解，到今天下午3時投票率達4成3，罷免案投票到4時截止，投票率還會再拉高。國民黨台北市議員徐巧芯23日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，她表示，目前投票率約莫5成，若罷免案要通過，大約要到4成5，如果到5成那顏寬恒就可以比較樂觀，若最終投票率超過5成5，那代表罷免正反雙方都已經總動員，罷免結果就很難說，不過最後開出來的數字應該會很接近。

羅友志則表示，自己在投票前看了3份民調，包括民進黨所做，都是罷免過關的，甚至民進黨做出來的數字比國民黨還難看，這也是為甚麼民進黨最後也全體跳下去介入罷免案。羅友志直言，自己曾和幾位民調專家有過討論，民進黨預估的版本同意票原先有8萬3千票至8萬5千票，國民黨也估8萬多，但到選前一周，同意票是以一天一千票在掉，可能會剛好壓線，若加上天氣等因素，也是有可能不過。不過，若以今天投票率有5成來看，他個人預測，最後開出的票數會非常非常接近。