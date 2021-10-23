台東縣政府文化處辦理社區營造，11個社區在成果展中端出亮麗成績單。（莊哲權攝）

台東縣政府文化處辦理社區營造，11個社區在成果展中端出亮麗成績單。（莊哲權攝）

卑南族民族自治事務促進發展協會參與台東縣政府文化處社區營造，透過生活用語的採集，把卑南族長輩罵人的「金句」記錄下來，未來將編纂成冊，以輕鬆方式，做為學習母語的入門，不僅容易上口，也讓人莞爾。

「學習語言，通常會從罵人的話開始」，卑促會專案執行黃薇蓁說，「馬杜軋」是卑南族長輩罵小孩「懶惰鬼」的意思，有位族人30多歲才回台東定居，而他在16歲離開部落前，還可以與外公、外婆以族語聊天，但返鄉後卻發現已經無法流利使用母語，不過，聊起他小時候被長輩嘮叨責罵的那些字詞，倒是印象深刻，一點都沒有忘記。

因此，除了長輩正經的叮嚀訓勉，卑促會在執行社區營造時，更想記錄下來的是屬於卑南族耆老們罵人的幽默與智慧。訪談過程中，長輩們聊起自己小時候被罵的話都是興致高昂，滔滔不絕，非常有趣。

她說，學習語言往往對有趣幽默的「口頭禪」或是「俚語」印象特別深刻，而罵人的字詞音節相對簡短，所以在學習上也更容易被記住，希望透過這本充滿趣味的圖冊，讓大家看見卑南族語的更多面向。

台東縣政府文化處23日在兒裡故事館舉辦「台東限定」社造成果展開幕，縣長饒慶鈴表示，今年有11個社區營造點，經過1年辛苦的培力和在地深耕，展現不同的社區創意及活力。

而在11個營造點中，除了卑促會的長輩金句採集以外，都蘭社造搜集老照片與故事，轉換成著色明信片，成為推廣當地文化的素材；查拉密部落邀集部落青年完成木刻故事牆，傳承部落故事和生活點滴。

還有太麻里鄉公所邀請5位設計師進駐，讓居民和設計師共創在地作品；迦南則辦理編織、皮雕等課程和市集，提供社區居民學習平台及欣賞工藝的場域等等，無不展現出台東獨特的「社區態度」。