3月份數據顯示，英國人在疫情期間購入超過320萬隻毛小孩，但是在解封後竟然爆出棄養潮。如今救援中心收容的小狗數量已創下新高，這些遭到棄養的毛小孩，最終恐將面臨被安樂死的悲劇。

《BBC》報導指出，根據3月份統計數據，英國家庭總計在疫情封鎖期間共購買了320萬隻寵物。根據位在英國Hope Rescue慈善機構說法，人們遺棄在他們位於Pontyclun收容中心的狗狗，其數量已經達到15年來新高。該機構預測，這一波棄養潮預計將在未來2年持續發生。

慈善機構的員工指出，有些狗主人會打電話過來，假裝他們的寵物是流浪狗，要不就是直接將寵物帶到救援中心，還說謊說是他們發現這些毛小孩們被遺棄了。

僅有一歲的瑪吉（Maggie）是一隻與黃金獵犬雜交的英國牧羊犬，牠已經被當作流浪狗收容了。但是第二天救援機構的工作人員竟然發現，英國知名分類廣告網站Gumtree上，竟然有出售牠的廣告，要價500英鎊（約新台幣19000元）。換句話說，很明顯瑪吉並非是流浪狗，而是先前曾被飼養。

Hope Rescue Centre的負責人Sara Rosser指出，這些被主人們偽裝成流浪狗的寵物狗，成了救援機構的負荷，擠壓了原本應可收容流放狗的空間。他指出如今所收容流浪狗的數量已達到歷史新高的150隻，前所未見；平均一周就會收容至少5隻，而且他們很明顯知道這些是遭棄養的狗狗。他也認為，實際數字恐比知道得更多。

Sara Rosser憂心地指出，因為救援中心的空間已滿，他們常接到獸醫的電話，詢問他們說「你有機會把牠們帶走嗎？我很擔心牠們會被安樂死。」

該救援中心指出，當前是一個令人絕望的時刻；而對於其他寵物來說，也正處於危機機中。

Rosser表示，在疫情封鎖期間明顯養狗的人增加了，但是解封後，隨著生活恢復常軌，人們就意識到他們無法再照顧寵物了。

與他們合作的所有救援中心，如今都面臨相同的困境，就是收容空間都滿了，而且所有人都處於極大的壓力之下。

《BBC》報導指出，在疫情大流行後，被帶到救援中心的狗狗，在健康上、行為上（或兩者皆有）出現問題的比例更高，這讓這些寵物更難回到家庭裡。針對這些狗狗，他們也無法掌握出現這些問題的背後原因，會也讓狗狗被新主人收養的時間變得更久。

Hope Resure機構的企業發展經理Meg Williams指出，他們認為這樣的情況將會維持2~3年，因為「不是每個家庭都為自己選擇了合適的狗狗。」