智庫專家警告，美國無論是官方或民間運輸船，甚至連平民水手的數量都十分不足，若與中國大陸爆發大規模武裝衝突，美國將無力為前線提供足夠補給，呼籲聯邦政府為相關單位提供更多資金，確保美軍後勤無虞。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）海權中心主任克羅普希（Seth Cropsey）和該智庫研究助理哈萊姆（Harry Halem）投書《國防新聞》（Defense News），稱美中對抗已浮上檯面，但近期爆發的航運危機，顯示美國商船不足以滿足國家戰略需求。

即使美軍正推進分散式殺傷（Distributed Lethality）概念、將大部隊拆散成大量能進行聯合作戰的小型單位，前線部隊需要補充兵力、彈藥、燃料、備用零件、食物等支援的事實仍不會改變，而目前最有效率的補給載具，便是能搭載大量貨物的運輸船。

美國海軍軍事海運司令部（Military Sealift Command）正操作約130艘各式船艦，但僅靠這支艦隊並不足以在高強度衝突中支持美軍作戰；美軍戰備後備部隊（Ready Reserve Force）還管理著46艘運輸船，美軍也會在戰爭爆發時徵招民用商船支援軍事運補任務。

但由於大多數美國企業擁有的遠洋船隻以其他國家為船旗國，真正能用於支援美國軍事任務的商船僅約180艘，且無法全數動用，因為根據美國聯邦法律，美國國內貿易須由懸掛本國國旗的船隻進行，代表有部分船隻會被國內任務「綁死」。

另外，美國目前約有13500名專業海運水手，其中7500人為平民。而根據華府智庫「戰略暨預算評估中心」（Center for Strategic and Budgetary Assessments）估計，要運作海運司令部、戰備後備部隊和所有懸掛美國國旗的商船，共需要近12000名水手，若持續時間超過6個月則還需要額外4000人；更糟的是，美國平民水手的平均年齡已達46歲，未來專業平民水手的數量還可能進一步下降至約5700人。

兩位專家認為，唯一合理的補救方法，是為相關單位提供更多資金，如美國海事局（U.S. Maritime Administration）的海事安全計畫（Maritime Security Program）正為60艘商船提供資金，使其願意懸掛美國國旗運作；專家建議該數字至少須增加1/3，以確保大國衝突下美軍的後勤能力。