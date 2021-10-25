【愛傳媒黃珊珊專欄】生活在松山區東榮里的市民朋友可能已經發現，最近里內有個寬闊舒適的公園，已經悄悄啟用了！

松榮公園的落成並不容易，先是在規劃過程中，曾經歷過多方人士對於公園使用型態的期望不同，而進行了非常深入且長期的溝通與討論，最後才凝聚出共識，後又因為疫情的關係，讓施工作業遇上難題，所幸現在已經如期完工，東榮里的居民們，也多了一個環境友善的永續公園可以休憩。

我要特別謝謝東榮里的鄭玉梅里長，對於里內的建設盡心盡力，而且非常溫暖好客，每次我去到她們里，都會準備我最愛的米粉、牛肉雞肉，還有披薩給我吃（我每次去都指定要吃！）有這些熱心積極的里長和我們一起照顧在地里民，真的是台北市的福氣！

也感謝許多老師在松榮公園形塑的過程中，提供諸多寶貴的意見，讓我們重新思考不同型態公園的定位。

歡迎大家有機會，也可以到松榮公園的大片綠地去走走、放鬆心情！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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