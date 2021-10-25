張亞中慶祝光復 現場最新畫面｜2021.10.25

孫文學校今（25）日在中山堂外的台灣光復紀念碑前，舉辦「台灣光復76周年恭獻碑銘活動」，總校長張亞中強調，台灣光復永遠不能忘；而因罹癌剛結束化療的國民黨文傳會前副主委毛嘉慶，也出席活動，呼籲大家12月18日公投，一定要覺醒。

張亞中表示，當年台灣歸還給中華民國，是3千萬軍民同胞犧牲生命，包括整個中國大陸一半以上大地烽火遍野，幾千萬、上億的同胞家財都犧牲掉了，因此1945年台灣光復時，萬民歡騰，那是一個讓人多麼感動的場景。

他並感嘆，曾幾何時，台灣光復已被講成中戰紀念日，而光復這個概念，從開羅宣言以來，包括英國、法國、美國，都認為台灣是被日本竊取的，換句話說，日本是用偷竊、暴力取得的，因此台灣必須回到中華民國的懷抱，所以用「光復」二字，是西方世界公認的。

張亞中說，日本竊據台灣50年，可是今天有一群人要把光復改成中戰，甚而要切割台灣跟中國大陸的所有歷史關係，搞台獨史觀、文化台獨，這是紀念台灣光復節76年最不能容忍的事。他強調，歷史絕不能遺忘，一個不能回顧歷史的人，是沒有資格展望未來的；一個對歷史錯誤了解的人，愧對子孫，所以台灣光復永遠不能忘。

毛嘉慶（右）剛完成5次化療出院，今（25）日出席「台灣光復76周年恭獻碑銘活動」。（圖／中時新聞網直播畫面）

此外，剛完成5次化療出院的毛嘉慶也出席活動，他指出，台灣光復節從原來該有的節日，變成只紀念不放假，「到現在剩下我們在紀念」，大家心裡一定百感交集。

至於為何要紀念台灣光復節，毛嘉慶說，台灣從日本人手裡光復，解除殖民狀態跟殖民心態，才是最重要根源的意義，但今天看到有人在以前的台灣總督府辦公，恨不得去把日本人、美國人綁來再殖民一次，其心態昭然若揭，根本是把主權踩在腳底下，且他們獲得的政權天天拿來碾壓老百姓，過去5年多大家生活如何，如人飲水冷暖自知，好險上周六（23日）出了口氣，但必須爭氣，因此12月18日四項公投一定要注意，覺醒過來。