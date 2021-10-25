聯合國大會通過第2758決議今天滿50年，外交部重申，中華人民共和國政府沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民。呼籲聯合國切勿一再屈從中國政府的政治壓力，將台灣排拒在外；應正面回應台灣人民已做好準備貢獻國際社會的殷切期待，接納台灣有意義參與聯合國及其專門機構。

外交部發言人歐江安表示，1971年10月25日聯合國大會通過第2758號決議有其時空環境背景，該決議只決定聯合國內有關中國代表權席次問題，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣人民。

外交部嚴正重申，台灣歷經民主化過程，早已是民主國家，我國是先進民主國家的事實，也受到國際社會的廣泛肯定。只有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民。中華人民共和國政府沒有一天統治過台灣，自然無權在國際上代表台灣人民。

她說，台灣秉持「專業、務實、有貢獻」的原則持續推動有意義參與聯合國體系，與世界各國共同合作追求全球永續共榮的發展。此為我國身為負責任國際社會成員所應善盡的國際責任，更為我國做為主權獨立國家所應享有的自然權利。

歐江安表示，聯合國不斷強調，後疫情時代需要全球所有利益攸關者的共同合作；台灣有貢獻世界的決心及能力，是全球合作不可或缺的重要夥伴。

外交部呼籲聯合國切勿一再屈從中國政府的政治壓力，不當擴張解釋1971年聯大第2758號決議的內涵，將台灣排拒在外；聯合國應正面回應台灣人民已做好準備貢獻國際社會的殷切期待，接納台灣有意義參與聯合國及其專門機構。