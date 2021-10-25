新北市土城區中央路人行道狹窄難行，新北市議員江怡臻今在議會質詢時要求市府全面改善。新北市工務局局長詹榮鋒表示，中央路的人行道工程會積極向中央爭取經費。

江怡臻作質詢時提到，土城和城路目前只到延吉街111巷，地方民眾有聲音表示希望和城路能繼續延伸開闢連接至土城區明德路，改善交通壅塞。

詹榮鋒表示，和城路延伸到明德路，目前並非計畫道路，須等到都市計畫變更後才能有進一步的規劃。市府必須衡量捷運施工期間的交通需求以及捷運完工之後的交通量，由交通單位評估後，才能決定是否要做都市計畫變更。

另土城中央路的人行道問題也困擾當地民眾許久。江怡臻表示，因為中央路開闢較早，並無周全考慮到現今民眾的使用需求，中央路一段、二段、三段、四段的人行道設計非常不友善，她有收到民眾很多的陳情，民眾行走時常會受到電線桿、路樹、電信箱等影響。

江怡臻說，目前中央路三段單號至永寧路、雙號至184號前的人行道已改善完成，中央路三段後續的人行道已立案，會由養工處報中央爭取預算協助，中央路四段人行道會待捷運三鶯線工程完成後由捷運局負責處理平整，至於中央路一、二段則會由土城區公所負責，爭取營建署補助逐年分段改善。

詹榮鋒表示，所有的道路經費會同時進行爭取，整個經費約兩億，希望中央可以盡可能補助，至於工程進度要看中央核定的狀況，希望中央路三段剩餘一半的工程可以先核定。

江怡臻也指出，中央路四段在捷運完工之前可以先行改善，捷運局局長李政安表示，整個人行道的更新還是必須等到明年底捷運工程結構完整後才能進行，但目前會先與工務局討論進行人行道鋪面上的改善。