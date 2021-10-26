本周雙打世界排名重返第1的台灣職業女網好手謝淑薇，這星期挑戰義大利庫馬約爾網球賽，同樣是單雙、打並行作戰，單打首輪1比6、7比6（2）、4比6飲恨西班牙選手波索娃（Aliona Bolsova），賽後謝淑薇透露，自己比賽中在第3盤突然受傷，讓她必須忍痛退出這一站雙打，今年賽季剩下的賽程，也不會參加單打，先專心備戰年終賽。

謝淑薇這個月17日和今年開始合作的比利時女雙搭擋梅騰絲（Elise Mertens），在千分等級大賽的印地安泉網球賽斬獲女雙冠軍，兩人不但順利取得WTA年終總決賽資格，謝淑薇女雙世界排名也從第2再爬升回第1，休息一周便轉戰義大利賽事，可惜遇到受傷考驗。

謝淑薇表示，自己是在單打首輪第3盤意外受傷，為了不加重傷勢，只能和這一次合作雙打的搭擋、義大利女將費蘭多（Cristiana Ferrando）抱歉，無法繼續雙打賽程，她更透露，近兩年除了今年澳網一系列賽完全無痛征戰，其它站每一場單打，都是在疼痛中完成比賽，這次受傷後，庫馬約爾網球賽會是自己今年賽季單打最後一次出賽。

謝淑薇補充，雙打其實很少會感到疼痛，所以總是一邊打一邊等待好的結果，但今年美網硬地賽季，開始出現約三次疼痛情形，很遺憾和大家宣佈義大利賽事女雙受傷且退賽的傷心消息，她會以最快的速度回來備戰年終賽，今年打完年終賽，會安排醫生評估、體能與復健。