臺中市和平區出產優質水果，每年當季水果(水蜜桃、蜜蘋果、甜柿、水梨)開賣都讓饕客手刀點選下單或是直奔上山採購。全台唯一出品「梨山蜜蘋果」主要產區為海拔1700公尺以上武陵及福壽山等大梨山地區，日夜溫差達10多度以上，果肉偶有星狀半透明現象，其來自蘋果「後熟」生理反應，視覺性十足，甜度達15-19度，深受消費者喜愛，目前品種以惠、富士、北斗、五爪等秋冬品系蘋果為主，其它還有紅龍、津輕、青龍…等。

臺中市和平區公所至臺北市政府共同行銷，將梨山蜜蘋果之優質農特產、美景、美食及泰雅族原住民文化，讓國人認識蜜蘋果的故鄉梨山。(戴志揚翻攝)

臺中市和平區公所至臺北市政府共同行銷，將梨山蜜蘋果之優質農特產、美景、美食及泰雅族原住民文化，讓國人認識蜜蘋果的故鄉梨山。(戴志揚翻攝)

臺中市和平區公所配合臺中市政府推動各區一區一特色之政策目標，特別至臺北市政府共同行銷，將梨山蜜蘋果之優質農特產、美景、美食及泰雅族原住民文化，讓國人認識蜜蘋果的故鄉梨山，把握10月到11月秋冬本土新鮮蜜蘋果產季。

臺中市和平區公所至臺北市政府共同行銷，將梨山蜜蘋果之優質農特產、美景、美食及泰雅族原住民文化，讓國人認識蜜蘋果的故鄉梨山。(戴志揚翻攝)

吳區長萬福表示，為行銷本區蜜蘋果行銷，10月29日、10月30日、10月31日於台北大眾捷運中山站4號出口處展售，除了幫農民銷售農產品外，讓喜愛蜜蘋果的民眾也可以品嘗舌尖上的甜蜜或搜尋和平區公所粉絲專頁電洽農民購買。

「2021和平區梨山蜜蘋果季」相關活動詳情請洽04-23728865活動小組，或上活動官方粉絲團洽詢（https://www.facebook.com/lisanpeach/）、FB搜尋：和平區公所，亦可得知活動訊息，歡迎民眾前來參加活動。