封測廠力成(6239)今（26）日召開法說，對於近日遭列入交易注意股票，董事長蔡篤恭強調維持保守穩健經營、目前營運一切正常，後市展望維持正向看法，對於目前股價及本益比為股東叫屈，但仍尊重市場交易機制，相信績效未來能反映在股價上。

力成因近6日借券賣出成交量占總成交量達20.83％，且22日借券賣出成交量較近60日平均放大至7.77倍，遭證交所列入注意股票。力成對此應要求公告9月自結歸屬母公司稅後淨利5.37億元、年減6.6％，每股盈餘（EPS）0.69元，表現低於預期。

蔡篤恭表示，此次為公司近年來首度因被列入注意股而遭要求公告相關財務概況。根據取得的公開資訊，近期確實有外資透過間接方式在公開市場持續賣出力成股票，認為可能是造成業績良好股價卻下跌的原因，他個人非常不瞭解此投資考量及想法。

蔡篤恭表示，9月EPS低於預期，主因近幾月業績很好、員工流動率較大，因此一次性提列較多員工福利，希望能留住人才。而公司維持保守穩健經營，營運狀況一切正常、完全沒問題，因此希望藉由法說會對外正式說明，避免投資人有所誤解

蔡篤恭對力成第四季及明年營運仍維持正向看法，強調經營團隊會正向面對所有挑戰，希望投資人對公司有信心。根據目前營運狀況，對於力成股價及本益比要為股東叫屈，但仍尊重市場交易機制，相信營運績效未來能反映在股價上。