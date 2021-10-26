封測廠力成(6239)今（26）日召開法說，董事長蔡篤恭表示，使營運能持續朝成長軌道前進，集團已超前部署、積極拓展新成長動能，足以因應英特爾、美光等大客戶未來委外訂單需求可能變化，即使在最壞情況下，相關備案應足以填補缺口，使未來營運維持成長。

對於明年記憶體市況看法，蔡篤恭認為，相較於Flash較難爭取新客戶，DRAM由於產品應用上不需使用最尖端製程技術，且許多應用需與邏輯業務配合，反而是讓其他台灣業者此時能翻身或有所突破的契機，對於力成DRAM封測業務亦有所幫助。

針對南韓記憶體大廠SK海力士收購英特爾（Intel）NAND Flash及SSD事業的最新進度及預期影響，蔡篤恭表示，此案仍按計畫預計2025年完成，目前瞭解英特爾應會成立獨立公司單獨營運，意即整併完成後仍由原團隊經營，與客戶合作模式應無太大改變。

蔡篤恭指出，SK海力士跟英特爾產品在封測技術上有極端不同，認為SK若海力士決議將英特爾的NAND Flash及固態硬碟（SSD）的委外封測轉由內部自家負責，則需投資耗費建置的產能、時間及成本甚高，因此認為維持現況應是最好的選擇。

蔡篤恭表示，目前雙方產品規畫進展已達2023年，認為對力成未來2、3年營運沒有太大影響。不過，力成不會把訂單堵在單一客戶上，為使營運能持續朝成長軌道前行，目前也積極因應拓展新成長動能。

蔡篤恭指出，力成除進一步爭取承接英特爾其他產品訂單，近年來亦與幾個國際大客戶持續開發許多新產品，預計2023～2024年間將商業化。竹科三廠的CMOS影像感測器（CIS）封測產能預計明年上半年量產，面板級扇出型封裝（FOPLP）新產能預計明年底開出。

同時，力成的晶片尺寸覆晶（FCCSP）及覆晶球閘陣列（FCBGA）封裝業務成長快速，由於ABF載板供給不足，使力成有機會得以切入國際大廠供應鏈，目前持續進行認證中。萬一最壞情況發生，上述因應措施將足以填補缺口、使營運仍維持成長。

對於大客戶美光規畫擴大資本支出，蔡篤恭認為新冠肺炎疫情及中美貿易衝突關係導致產業鏈重組，目前仍對台灣有利。而與美光合作的西安廠，雙方合約將於明年4月到期，目前尚未敲定協議，希望能在造成最小影響下達成雙贏情況。

蔡篤恭表示，力成7年前簽約時已考量約滿後雙方續約、退出由美光接手、力成繼續經營等3種可能性，6年來持續努力經營，希望約滿時即使面臨最壞情況仍能全身而退，目前看來應該有做到，公司亦持續超前部署做好備案因應，預期至2023年都不會受合約影響。

蔡篤恭強調，美光是力成最重要的策略合作夥伴之一，雙方在業務往來及高層關係方面均可追溯到20年前，共同經過產業起伏，雙方策略合作關係並未改變或動搖。無論西安廠最終是否續約，力成仍是美光的非常重要的策略合作夥伴。

蔡篤恭表示，力成不能期待與美光的合約能持續萬年，需考量製程及產品世代交替等因素，也不希望視窗閘球陣列（Window BGA）等高階封裝技術因而流出，強調不一定要固守合約，由於事涉保密協議，目前僅能透露尚未達成最終協議，敲定後會再對外說明決策源由。