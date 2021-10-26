封測廠力成(6239)今（26）日召開法說，公布2021年第三季合併營收創223.2億元新高，季增8.24％、年增17.88％。毛利率23.83％、營益率18.37％，雙創9年半高點。歸屬母公司稅後淨利24.71億元再創新高，季增10.96％、年增達52.34％，每股盈餘（EPS）3.2元，亦創13年半高點。

累計力成前三季合併營收613.71億元、年增7.37％，創同期新高。毛利率22.88％、營益率17.29％，雙創近10年同期高點。配合業外轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利64.02億元、年增達28.01％，改寫同期新高，每股盈餘8.29元，亦創近11年同期高點。

從業務種類觀察，力成第三季封裝業務占比升至70％，高於第二季及去年同期68％，測試業務占比維持22％，持平第二季及去年同期。系統封裝與模組（SiP/Module）降至8％，低於第二季及去年同期10％，但整體上未見太大變化。

以產品類別觀察，力成第三季仍以NAND Flash占36％最高，略低於第二季37％及去年同期39％。DRAM為21％，高於第二季19％、低於去年同期23％。邏輯升至35％，優於第二季34％及去年同期28％。

力成財務長暨發言人曾炫章表示，第三季營收成長主要來自邏輯業務，無論是力成及超豐表現均佳，且記憶體業務表現亦相對較佳，其中DRAM又比NAND Flash好。毛利率提升則主要受惠稼動率提升及產品組合改善。

力成因近6日借券賣出成交量占總成交量達20.83％，且22日借券賣出成交量較近60日平均放大至7.77倍，遭證交所列入注意股票，公司對此公告9月自結歸屬母公司稅後淨利5.37億元、年減6.6％，每股盈餘0.69元，表現低於預期。

曾炫章對此說明，由於今年營運狀況不錯、前三季表現優於預期，9月對此提列一些員工獎金及留任準備，使9月每股盈餘表現較低。董事長蔡篤恭則表示，力成營運狀況非常正常，營運和獲利都有非常好的表現，不知為何近日股票交易出現異常。