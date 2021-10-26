全球爆紅的韓國影集「魷魚遊戲」自今年9月17日在Netflix影視平台上映以來，才半個多月就超過1億的收視紀錄，僅短短一個多月的時間就成為Netflix史上最受歡迎的影集，Netflix並於9月28日在美國及牙買加等國提出「SQUID GAME」的商標申請，包括電視影集娛樂軟體、影音錄製商品、文具出版品、服飾、公仔玩具、數位娛樂資訊等周邊相關商品及服務，目前已在多國積極進行商標佈局，經濟部證實，Netflix已經在於10月15日申請「魷魚遊戲」，10月19日申請「SQUID GAME」，目前均待審中。

「魷魚遊戲」創造話題也創造龐大商機，Netflix毫無疑問將會更積極運用並保護「魷魚遊戲」帶來的商業利益。根據過往的商標申請觀察，在電影、影集或電玩遊戲知名度大開後，市場很可能會湧現一波攀附的商標申請熱潮，以紅極一時的「哈利波特」、「Harry Potter」為例，他人申請商標經審查被核駁案件數高達30件。

另外，貫穿全劇的圓形、三角形、正方形紅衣面具人，也是影集賣點之一，但圖形是否適合申請商標？一般來說，幾何圖形通常較難引起消費者注意，不易取得註冊，通常需要經過一番巧思進行圖樣的設計，或經過申請人廣泛使用，在交易過程中已經可以指示和區別不同的商品或服務來源，才能註冊成商標。