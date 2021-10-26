意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）提升了最新一代ST25DV-I2C動態NFC-tag IC的I2C介面性能，讓主機系統能更快速、更輕鬆地讀寫標籤晶片上的EEPROM記憶體。

現在透過I2C介面，在新ST25DV-I2C標籤上的EEPROM寫入資料與標準EEPROM一樣快速，並且可以根據需求彈性地使用標籤，降低系統材料清單成本。此外，設計人員亦能配置標籤的I2C位址，確保其能與匯流排上的其它裝置共存。

作為NFC Forum認證的Type 5 NFC標籤，ST25DV-I2C支援與13.56MHz RFID讀取器和NFC手機非接觸式互動，常見用例像是兩個設備利用NFC資料交換格式（NFC Data Exchange Format，NDEF）訊息輕碰配對。新標籤還擴大了無線通訊功能，包括支援仲裁，使透過RF介面寫入EEPROM資料時變得更方便。

憑藉其更強大的效能和更高的彈性，新一代ST25DV-I2C可以提升智慧電表、資產追蹤和物流等工業應用的生產力和生產效率，並為醫療設備、智慧家庭裝置和照明、智慧零售標籤，以及消費品帶來卓越的使用者體驗。意法半導體的ST25DV標籤可以在產品的整個生命週期內實現多種用例，包括參數配置和產品追蹤、用戶特性、維護，還有報廢管理。

新標籤保留了上一代的穩定性和便利功能，包括支援快速傳輸模式和能量收集。意法半導體的創新快速傳輸模式利用256KB緩衝區來加速處理大檔，例如，主機系統韌體更新。內部能量收集控制電路提供未調節的輸出電壓，為無電池應用的外部元件供電。

意法半導體的ST25DV動態標籤符合NFC Forum Type-5規範，內建高達64KB的EEPROM記憶體。EEPROM的功能包括可配置的使用者記憶體密碼保護，以及一個中斷腳位，可被程式設計以響應在射頻介面偵測到的各種事件。