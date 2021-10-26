韓國產業通商資源部26日表示，韓方再次對美方要求提供半導體供應鏈資訊表示擔憂。韓媒引述消息表示，韓國企業將在不違反合同保密條款的前提下，在最小範圍內向美方提供有關資訊。

產業部材料融合局局長崔祐碩日前同美國商務部負責製造事務的副助理部長高曼（Monica J. Gorman）舉行視訊會議，雙方討論兩國半導體產業合作事宜。韓方在會上表達上述憂慮。

同時在視訊會議上，考慮到半導體產業的重要性，雙方一致同意新設局長級半導體對話管道。

美國商務部此前以提高晶片供應鏈透明度為由，要求三星電子、SK海力士等全球半導體企業在11月8日之前提供供應鏈相關資訊。

此前，路透報導，英特爾和英飛凌等公司已表態，將配合提供有關晶片危機資料的自願要求。但美國商務部21日表示，這些公司最終提供資料的數量和品質將決定白宮是否需要強制執行。

美國商務部發言人對路透表示，英特爾、通用汽車、英飛凌和SK海力士等公司已經表示，他們計畫積極提供資料。

美國白宮當地時間9月24日與三星電子等全球半導體企業進行視訊會議，要求與會企業在45天之內向美方提交包括庫存、訂單等半導體供應鏈相關資訊的問卷。韓國半導體企業向政府表示美方此舉有侵犯企業商業機密之虞，由此韓國政府召開有關部門長官會議，討論應對方案。

在10月初，韓國外交部發言人即表示，已從政府層面向美方就其要求韓企提供半導體相關資訊一事表示擔憂。