1名女子日前在路上騎腳踏車不慎摔倒，腳踏車倒地後將她的長裙捲進去並拉扯起來，當場導致長裙遭下拉、白色內褲隨之曝光，而女子身後的目擊男子一邊拍攝一邊說「今天碰到這種事情，有意思了」；其他網友則笑說「拍攝者不救？這樣就對了」、「拍攝者不要救！千萬不要」、「如果是我就幫她脫長裙，馬上獲救」。

1名網友日前在臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」上傳1段網路上瘋傳的影片，影片中是1名女子騎腳踏車在路中間發生車禍，腳踏車倒地後疑似輪子捲進女子身穿的紗質長裙，長裙遭捲進後深深卡在車裡，竟當場將女子的長裙往下拖，女子穿的白內褲也隨之曝光。

腳踏車勾住正妹長裙下拉 白內褲全看光 拍攝者不救網超嗨

僅僅8秒的影片可見女子孤身站在路中央，腳下的腳踏車正死死地抓著她的長裙，她幾番用手大力拉扯裙子仍無法掙脫，而女子不慎露出白色內褲時間長達5秒之久；拍攝影片的男子還說「今天碰到這種事情，有意思了」，依照男子口音與影片中的環境判斷，事發地應該是在大陸。

影片曝光後，網友紛紛留言「竟然沒人要幫」、「拍攝者不救？這樣就對了」、「拍攝者不救」、「這次拍攝者不救是正確的想法」、「事故現場不去移動傷患跟保持現場完整才是駕駛人要做的」、「拍攝者不要救！千萬不要」、「現在的人都這樣，只會拿手機在那邊拍，都不會伸出援手，要是我早就過去幫她把裙子脫掉，沒看到她一直脫不掉嗎？」