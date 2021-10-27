Anya Taylor-Joy，正式成為 DIOR 全球時尚與美妝品牌大使。。（迪奧提供）

Anya Taylor-Joy，正式成為 DIOR 全球時尚與美妝品牌大使。©_Sami Darsin。（迪奧提供）

精品美妝迪奧宣布，Netflix影集《后翼棄兵》（The Queens Gambit）勇奪金球獎最佳女主角的新生代演員，安雅泰勒喬伊Anya Taylor-Joy，正式成為DIOR全球時尚與美妝品牌大使。未來Anya將與 DIOR 一同傳承並實現品牌願景，並與女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri與全球彩妝創意形象總監 Peter Philips 攜手展現迪奧之美的真諦。

Anya因出演 Robert Eggers 執導的《女巫》( The Witch ) 而嶄露頭角，更憑藉著 2020 年創下超高收視率的 Netflix 影集《后翼棄兵》（The Queens Gambit）成功吸引全球觀眾目光，她於劇中飾演的 Beth Harmon 一角更讓她一舉勇奪多項大獎，包含金球獎、廣播影評人協會獎、美國演員工會獎，並獲得艾美獎提名。

Anya 接下來也將有多個影視作品推出，包含：由 Edgar Wright 執導的懸疑驚悚片《迷離夜蘇活》(Last Night in Soho)，以及 2022 年即將上映的《北方人》(The Northman)。她也將出演美國導演 David O.Russell 為電影製片公司 New Regency 拍攝的新作。此外，Anya 也確認接演《The Menu》，與《哈利波特》（Harry Potter）中大名鼎鼎的佛地魔扮演者 Ralph Fiennes 攜手演出；她也將演出《Furiosa》（電影名稱未定），此片為榮獲多項奧斯卡的《瘋狂麥斯：憤怒道》（Mad Max： Fury Road）的前傳。

其他作品還包含了，由Autumn de Wilde 導演所執導的《艾瑪》(EMMA)，讓Anya成功獲得金球獎提名；近期Anya更出席擔任美國老牌綜藝《週六夜現場》本季最後一集的明星客座主持人。