奧迪汽車(Audi)執行長Markus Duesmann預計，晶片供應吃緊的情形至少會延續到2022年夏季。
Duesmann身兼福斯集團董事，在媒體訪談中表示，希望到2022年上半後期，汽車生產和晶片供應能夠到達穩定平衡狀態。
奧迪上周五公布財報，下調全年交車量預期，並下調了銷售成長預測。
對此，執行長表示，晶片危機讓公司無法在今年的銷售成績創下新紀錄。由於晶片短缺，奧迪至今減少生產了近10萬輛汽車。今年上半是創紀錄的成績，如果沒有晶片危機，下半年成績會更好。
然供應短缺造成嚴重扭曲的問題，會一直持續到年底，並再延續到明年；公司希望明年上半在晶片到位之下，能實現產量穩定的成長。
然而Duesmann重申了全年銷售成長的預測，表示今年雖然不是創紀錄的一年，但是成績仍將非常好看，「無論如何，2021年表現都會不錯，不是產量，而是指業績」。
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