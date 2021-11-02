大陸女星江疏影以清新氣息、精緻五官和姣好身材，成為著名的氣質女星代表，加上江疏影去年以電視劇《三十而已》的「王漫妮」一角爆紅，也讓她再攀演藝事業高峰，不過江疏影近日出席活動時，卻被網評「她顏值一般，臉部凹凸不平，皮膚還有點暗黑」，不過仔細看其他粉絲曬出江疏影的同場活動照中，其實女神顏值極高，舉手投足氣質又性感。

江疏影上周現身成都、出席代言活動，她以一身流蘇長裙氣質現身，前後開深V的設計，讓江疏影的酥胸和美背全都露，女神舉手投足氣質又不失性感，不過卻有網友狠評「一直聽聞她的顏值很高，看到真人後，才發現她的顏值一般，臉部凹凸不平，皮膚還有點暗黑，不過，身材挺好的！」

江疏影五官精緻、氣色佳，膚質白到會發光。（圖／取材自小瑞94zzl微博）

該網友評論也讓外界好奇，難道江疏影的女神顏值劣化了嗎？不過在其他網友曬出江疏影的同場活動照中，江疏影五官精緻、氣色佳，膚質白到會發光，江疏影不僅美到無死角、高顏值相當不科學，甚至沒讓歲月在她臉上留痕跡，搭配江疏影禮服前後豪開深V，大秀熟女魅力，相當吸睛。

江疏影以清新氣息、精緻五官和姣好身材，成為著名的氣質女星代表。（圖／取材自江疏影工作室微博）

江疏影除了是美女代表外，氣質出眾的她，作品橫跨大、小銀幕，江疏影在2013年以電影《致我們終將逝去的青春》入圍亞太影展最佳女配角、2014年獲得「亞洲電影大獎」最佳新演員獎的肯定，而江疏影演技受肯定之餘，她也積極交出作品，江疏影在去年以電視劇《三十而已》再攀演藝事業高峰，同時，江疏影也不忘進修學習，在2011年獲得英國東安格利亞大學傳媒經濟學系碩士學位，是演藝圈公認內外兼具的學霸。