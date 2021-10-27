副總統賴清德以錄影方式為「HITCON Pacific 2021」致詞，他指出，台灣位處西太平洋第一島鏈的關鍵位置，中國威脅無所不在。台灣平均每月遭受3000萬次的駭客攻擊，全球資安廠商最新的資料更顯示，2021年上半年台灣遭到駭客攻擊的次數，竟然是全球其他國家的3倍，其中又以銀行業受到最多的攻擊。

另外，自新冠肺炎疫情爆發後，台灣除了面臨新冠肺炎病毒的入侵外，也發現國內科技大廠屢遭勒索病毒威脅、要求支付贖金的事件異常增加，政府機關也面臨惡意人士利用委外服務的弱點進行攻擊，種種跡象顯示，不論在國防、產業與政府，台灣所面臨的資安威脅日益嚴峻。

賴清德認為，面對台灣資通安全風險越來越高的危機，目前政府已就我國資安的各個面向展開布局：

在組織面部分，去年總統蔡英文第二任就職演說中已經明白指出，未來將成立一個專責數位發展部會，整合資訊、資安、電信、傳播和網路等五大類業務，目前行政院已經著手推動成立數位發展部，其中包含資通安全署及行政法人國家資通安全研究院，希望透過專責機關的設立，能夠持續落實並精進我國各項資通安全防護工作。

在產業面部分，將持續利用台灣半導體、晶片、資通訊的產業優勢，配合5加2產業創新、新南向等政策，由政府帶頭，打造台灣產業優質安全的品牌，2020年我國資安產值已經高達552億元，比2019年增加12％。未來，政府仍將持續透過六大核心戰略產業方案，進一步發展資安卓越產業，並推動相關核心產業導入資安防護。

在人才面部分，政府對於國內資安人才的培育更是不遺餘力，這幾年國內最知名的莫過於新型態資安暑期課程（AIS 3），為台灣培育出許多優秀的資安人才。行政院也正規劃成立資安卓越中心（CCoE），將從資安前瞻研究、頂尖實戰人才養成、實習場域建置等面向來推動，挹注充足的教學及研究資源，以厚植台灣頂尖實戰人才培訓及資安前瞻研究能量。

賴清德表示，今年HITCON Pacific大會的主題是「強韌力、復原力、實踐力」，在全球資安事件層出不窮的關鍵時刻，我希望各位資安界的先進及夥伴，能夠藉由這個重要的平台經驗分享與知識交流的機會，呼籲社會各界改變過去被動式防禦的思維，改以主動模式建立危機處理的能量，提升政府、企業與各組織機構關鍵系統的防護力與韌性，降低資安事件所造成的負面影響，打造台灣成為堅韌資安之國，為數位國家、創新經濟奠定更堅實、更良好的基礎。