彰化縣政府推出振興加碼方案，掀起議員關心成效有多少，今天議會，27日推出第12天，縣府表示，已有3、4000千筆登錄，消費金額已達1.3億元，短短12天已經衝破去年整個半年推出三倍購金額。

議員張瀚天瀚吳韋達、賴澤民、黃俊源、郭燕陵、陳銌銌、李寶銀、賴清美、尤瑞春等，連日都在議員定期大會總質詢中，關心彰化振興加碼帶來的效應，吳韋達質疑青年住宅可以當獎品適合嗎？黃俊源則認為彰化消費200元，只要憑收據、發票就可登錄抽獎，是全國最「普及」振興方式了，特別棒。

王惠美也在每次活動，在次說明，希望不要錯過好機會，只要在彰化消費200元，就有參加摸彩的機會，消費越多，中獎機會越多，憑收據、發票、或台灣pay消費明細皆可，並上縣府活動網站登錄，即可參加抽獎，一次最多可取得10個序號，獎項有青年住宅共3戶、100台價值近6萬元的電動機車、以及18000個現金獎，歡迎大家多在彰化消費。

經綠處長劉玉平今天接受吳韋達質詢，說明彰化振興加碼辦法，從公布至今短短12天，已經有3、4000筆登錄了，消費金額也已經達1.3億元，相當熱絡。分別在明年一月、四月及七月抽獎，希望透過舉辦抽獎活動。