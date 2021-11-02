員林市石太太挺著孕肚帶著2個兒子來排隊，心滿意足打包15盒回家。（謝瓊雲攝）

行政執行署彰化分署今天一早變賣彰化地檢署查扣的口罩，現場大批民眾排隊搶購。（謝瓊雲攝）

彰化地檢署檢察長俞秀端（右）一早就到場關心扣押的口罩變賣情形，並親自送上紀念品給排隊搶購口罩的民眾。（謝瓊雲攝）

行政執行署彰化分署今天一早變賣彰化地檢署查扣的口罩，現場大批民眾排隊搶購。（謝瓊雲攝）

行政執行署彰化分署今天一早變賣彰化地檢署查扣的口罩，現場大批民眾排隊搶購。（謝瓊雲攝）

行政執行署彰化分署變賣查扣的未經許可醫用口罩，由位在台中的口罩國家隊釩泰委託雲林丞威公司製造的近70萬片口罩，每盒50片、只賣20元，每人限購5盒，2日是壓軸最後一場拍賣會，彰化分署辦公大樓外湧現上千人龍，有人甚至前一晚就來卡位排隊。還有孕婦挺大肚帶兩個兒子抽號碼牌，開心打包15盒口罩回家。

目前市面上台灣製成人醫用口罩單片價格至少在3元以上，特殊時尚色款甚至要15元起跳，彰化分署的拍賣活動，換算每片僅0.4元，民眾聞訊蜂擁而至，幾乎將彰化分署辦公所在的彰化縣農會大樓騎樓廣場擠爆。

家住伸港鄉的周先生甚至昨晚就到場，今天早上順利搶到頭香拿到1號號碼牌，長達10小時的等待，不只買到5盒口罩，也領到紀念品，笑開懷。員林市石太太則挺著孕肚，帶著2個寶貝兒子一起到場排隊，合計花了300元、打包15盒回家，她笑說，如果自己用不完，還可以分送給鄰里社區內的弱勢鄰居做公益。

由於上千人排隊，預計變賣的6000盒口罩1小時內火速拍賣光光，為了不讓現場大批人龍失望，彰化分署最後折衷讓到場排隊的民眾每人購買1盒。

新冠肺炎疫情肆虐，口罩成為人人必備最簡單的自我防護罩，去年9月，彰化地檢署查獲釩泰公司委託尚未領有製作醫療用口罩許可的雲林縣丞威公司代工製造防塵口罩。

釩泰收到口罩再混充成醫療用口罩，對外透過藥局通路販售牟利。檢警將大批扣押的口罩機台及口罩成品交由彰化分署執行變賣。前2場在彰化體育館及南投竹山文化園區拍賣，都吸引大批民眾搶購熱潮，今天拍賣會行政執行署長林慶宗、彰檢檢察長俞秀端都親自到場，見證雙方合作打擊防疫犯罪的成果。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，口罩變賣僅收現金，不收五被勸，今天變賣所得逾12萬元，3次變賣所得總計194萬餘元，將依規定轉交彰化地檢署保存，剩下未變賣的口罩，將另尋基金會認購轉捐弱勢、偏鄉學童與育幼院等公益慈善用途。