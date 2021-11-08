立法院交通委員會至彰化視察各項交通建設工程進度，高公局簡報指出國道一號中山高彰化路段拓寬工程，明年元旦將可完工通車。（謝瓊雲攝）

立法院交通委員會至彰化視察各項交通建設工程進度，高公局簡報指出國道一號中山高彰化路段拓寬工程，明年元旦將可完工通車。（謝瓊雲攝）

立法院交通委員會至彰化視察各項交通建設工程進度，高公局在秀水鄉跨越橋旁簡報，指出國道一號彰化段明年元旦將可完工通車，而三座跨越橋則將在明年7月前陸續完工。（謝瓊雲攝）

立院交通委員會8日到彰化考察工程交通工程進度，高工局簡報指中山高彰化至員林段拓寬工程，雙向4線道明年元旦就能完工通車；而公路局針對西濱設置線西休息站正進行可行性評估，彰化縣長王惠美也呼籲盼中央加速進行，帶動地方觀光發展。

王惠美8日全程陪同交通部長王國材、立委陳素月等人，先後是秀水、員林和伸港，視察交通工程。過去國一彰化至員林段，每到上下班尖峰、周休假日就大塞車，為人詬病，高公局將現有南北向各3線道縮減車道寬度、增加成各4線道，分段進行拓寬工程；配合拆除重建的大溪路、花秀路、新興街等三座跨越橋，橋面同步拓寬為12米寬，溪湖大溪路跨越橋預計明年5月底完工，秀水鄉2座橋則將於6、7月陸續完工。

王國材表示，彰化近年有多項重大交通建設，除國道拓寬改善，還有彰化市鐵路高架，中捷綠線延伸彰化，未來將讓彰化煥然一新；他也指彰化人口數是最符合升格議題的，交通部不論高公局、公路總局、鐵道局和台鐵局，都會支持彰化的各項交通建設。

王惠美表示，中山高員林至彰化的交通瓶頸路段，感謝交通部在最不影響民眾的情形下施工，且進度不斷超前，地方希望比照北斗交流道，設置側車道，做為一般道路使用，交通部如支持，縣府將提報生活圈計畫進行爭取。

秀水鄉長林英嘉則建議，跨越橋路寬12米，平面引道若只有8至10米，車道突然縮小，恐有安全顧慮且引發車流回堵，最好能一併拓寬。

王國材說，在陳素月委員、王惠美縣長的極力爭取下，埔鹽交流道優化、中山高拓寬等工程明年中前都會陸續完工，有關側車道等建議也將會支持。

高公局長趙興華指，銜接跨越橋引道拓寬問題，請縣府提報生活圈計畫，交通部將會予以支持，而國道側車道部分，則需請縣府先行進行環境影響評估。

另外，台61線西濱快速道路彰化路段全線通車，針對要在線西鄉設置西濱沿線第二座休息服務區，公路總局正辦理可行性評估，王惠美也期盼中央能加速相關建置進度，除了方便用路人中途休息，還能進一步結合彰化在地觀光資源，帶動地方發展。