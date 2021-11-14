立委高虹安（中）14日下午先後到新竹市立動物園以及南寮波光市集宣講，請託大家一起來護藻礁、護食安、喝好水。（民眾黨提供／陳育賢新竹傳真）

台灣民眾黨公投宣講戰車14日下午開到新竹市，立委高虹安親自帶領新竹市黨部幹部及志工先後到新竹市立動物園以及南寮波光市集宣講，請託大家一起來護藻礁、護食安、喝好水，現場民眾反應熱烈。

高虹安表示，公投不該變成OOXX的是非題，應該是經過充分討論的申論題，過去民進黨反萊豬，還謊稱2012年Codex訂出標準後即沒有再反對萊豬，但是後來卻被網友抓包是林靜儀等立委在2016年提案嚴禁萊豬進口，民進黨應該清楚向人民解釋到底這中間轉變的原因為何？而不是拿美國沒參加的CPTPP去威脅人民，沒進口美國萊豬就無法加入CPTPP。

而藻礁是經過7600年累積才形成的美麗植物礁，當年齊柏林看見台灣紀錄片記錄下美麗的紅色礁岸，如果因為三接工程的開發而消失，以後恐怕只能在紀錄片裡面跟下1代解釋什麼是藻礁了。

高虹安同時指出，除了四大公投以外，新竹市還有1個全台唯一的「喝好水公投」，民眾黨除了「護藻礁、護食安」以外，也要向新竹市民請託支持「喝好水」，一起守新竹，護台灣。