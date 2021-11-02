配合「五倍券」振興方案，原民會再加碼推出「i原券」，凡綁定數位券的民眾勾選參與「i原券」抽籤，就有機會獲得1000元的現金回饋，今天舉行最後一波抽籤，登記i原券的民眾只要身份證末二碼「29」、「82」、「71」，將可獲1000元I原券。

i原券第一波抽籤中身分證末2碼「64」及「85」的民眾合計有2萬4364人可望領到；第二波抽籤，身分證末2碼「12」及「59」的民眾合計有2萬8156人可望領到；第三波抽籤「48」、「49」民眾共2萬7216人中籤。