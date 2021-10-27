林祈烽指出，希望透過這次捐贈活動，不管是白米或小額捐款，都能讓更多社會善心人士共襄盛舉。(市議員林祈烽服務處提供)

受到疫情影響，許多社福團體收到的捐助都比往年還要來得少。經常送愛心捐助弱勢家庭的松泰企業社連軍凱和連軍勝兄弟，在立委張廖萬堅及市議員林祈烽的牽線下，27日捐贈600公斤的白米給市立德水園身心障礙教養院及台中市希望家園；期望藉此拋磚引玉，大家共同發揮愛心幫助社福團體度過寒冬。

白米捐贈儀式今天在林祈烽議員服務處舉行，立委張廖萬堅服務處處長張廖萬培、社會局長彭懷真、德水園院長林寶生及希望家園院長許毓琳和總務李淮翎等人都親自到場，社會局並致贈感謝狀感謝連軍凱和連軍勝兩兄弟的愛心與無私奉獻。

社會局長彭懷真表示，聽到林議員說有白米捐贈，就覺得是一件好事，德水園一天就要用掉60公斤的白米，疫情衝擊下希望善心人士能多多捐贈，也很感謝議員和張廖立委的幫忙協助。

林祈烽說，連家兄弟是他的表弟，經常濟弱扶貧、發揮愛心，在疫情嚴峻期間，曾捐助口罩和防護面罩等防疫物資給台中市政府環保局和市場攤商，協助大家一起做防疫，也慰勉清潔隊員在疫情期間辛苦的付出和工作。

林祈烽指出，他和張廖萬堅立委平常就媒合企業友人一起做愛心和捐贈活動，寒冬送暖的活動也持續辦了快十年，都知道資源該怎麼運用，剛局長開玩笑說希望多捐贈一點，他也特別再加碼捐助2萬元現金給德水園及希望家園，希望透過這次的捐贈活動，不管是白米或小額捐款，都能讓更多社會善心人士共襄盛舉。