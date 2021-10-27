台南市警六分局查扣毒品及用來交易的五倍券。（讀者提供／洪榮志台傳真）

五倍券居然被用來購買毒品！台南市警方歷經3個月的溯源追查，連續2天分別逮獲毒鴛鴦43歲黃姓男子、42劉姓女子及林姓藥腳等5人，除當場查獲大麻、安非他命、海洛因等毒品外，還有毒蟲用來購買毒品的五倍券面額4500元，讓警方大感意外，全案正擴大偵辦中。

據查，今年7月間，市警六分局查獲1名吸毒嫌犯後，偵查隊歷經將近3個月的溯源追查，在掌握上游藥頭販毒事證後，26日兵分多路分持搜索票、拘票，同步執行收網行動，先在台南市逮捕毒鴛鴦黃男、劉女，當場查扣一級毒品海洛因12包（毛重共25.41公克）、二級毒品安非他命9包（毛重39.25公克）、大麻葉2包（毛重2.97公克）外，還有現金1萬2200元、五倍券面額4500元；27日再同步拘提林姓藥腳等5人到案。

讓警方感到意外的是，原本政府立意振興經濟的五倍券，竟被吸毒者以低於面額價格購買毒品，但因相關嫌犯的供詞均避重就輕，否認持五倍券交易毒品，警方正深入偵辦中。

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