訊連(5203)今天召開線上法說會，公布第3季財報，單季營收3.76億元，季減12％，年減14.2％；營業毛利3.34億元，季減11.7％，年減11.1％；營業利益0.55億元，季減16.7％，年減22％；稅後淨利0.57億元，季減3.7％，相較去年同期投資玩美移動損失減少、匯率也較平穩，獲利年增9.3％，每股盈餘0.73元。

訊連董事長兼執行長黃肇雄指出，訊連持續走在轉型成功路上，三大轉型主要在技術、商業模式及行銷市場。他指出，5年前訊連在AI著墨很少，但這幾年全力投入AI跟AR，成就非常的明顯，技術的轉型也讓公司接下來成長不會碰到瓶頸。

而商業模式轉型，訊連則是從OEM廠轉變成SaaS廠，編輯軟體的用戶都是訂閱用戶，目前訊連營收很多來自訂閱制。相較2018年第1季來自訂閱營收61.3萬美元，今年第3季就將近600萬美元貢獻，有10倍的成長，年增率也有42％，且正在以很高的比例持續成長，顯示轉型確定成功。

黃肇雄表示，訊連持續擴大市場，陸續進入人臉辨識及美妝科技，人臉辨識2020到2028年年複合成長率15.7％，應用包括健康、金融科技，尤其金融科技允許遠端開戶、銷售保單，是非常好的應用。

目前人臉辨識營收占比還是很小，第3季營收貢獻約33.3萬美元，年增12％，人臉辨識需要時間導入，並跟客戶推廣市場，最終端消費者購買才能認列營收，但可預期未來成長性高，2022年可以看到較明顯營收貢獻。

美妝科技主要投資玩美移動，玩美移動經過三輪的增資，訊連仍持有38.3％的股權，也是訊連轉型的成果之一。訊連總計投入玩美移動3600萬美元，以上一輪增資估值已達到1.41億美元，一旦未來有上市計畫，估值有機會繼續往上提升。

訊連第3季認列玩美移動441萬元損失，但相較去年同期認列損失1180萬元收斂，黃肇雄指出，玩美移動任務是在追求快速成長，而非短期獲利。至於有投資人問到處分計畫，他表示，未來玩美移動上市，訊連不會在上市前3年就賣掉很多持股，除了不需要那麼多資金外，也能保有持股跟玩美策略合作，而在不影響玩美股價情形下，之後再分批逐年處理，獲利以股息方式與股東及員工分享。

訊連累計今年前3季營收11.69億元，年減2.9％，稅後淨利1.46億元，年減18.2％，每股盈餘1.85元。