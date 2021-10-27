投資人專注美企財報表現，美股三大指數隔夜收高。然美國短期國債息上升，以及中國整頓和打壓大宗商品價格，港股全日低走。

周三香港恆生指數收跌409.53點或1.57%，為25628.74點，跌破2萬6000點。國企股(H股)跌165.63點或1.79%，為9093.80點。

科技指數跌3.19%。阿里跌2.95%，騰訊跌3%，美團跌5.0%。

半導體股跌3.8%。中芯國際跌3.05%，華虹半導體跌5.08%，上海復旦跌6.21%。中芯周一宣布於深圳擴廠，股價至今收跌。

貴金屬股跌3.3%，煤炭股跌3.1%。中煤能源跌3.4%，兗州煤業跌5.0%。發改委表示，正研究建立規範，為煤炭交易市場建立機制，嚴查媒企業成本效益，引導煤炭價格在合理區間，當局並進駐媒交易所觀察。動力煤價格連三日跌。

電力股逆勢上漲。中國電力漲9.5%，華潤電力漲8.6%。

中國恆大跌0.8%。港媒報導，主席許家印在港豪宅已經進行抵押借款。媒體指出，中方將要求主席個人出資還債。

餐飲股跌2.2%。海底撈跌7.5%，報23.35港元；瑞信調降海底撈目標價至25.5港元。