某平面媒體根據據聯合國2015年所發布的「2030永續發展目標（SDGs）」十七項永續發展指標為核心，蒐集地方政府統計資料，以社會力、經濟力、環境力評比，新竹縣在非六都的縣市組，於經濟力部分超越14個縣市拿到第一，獲得「經濟力特別傑出獎」，綜合評比部分，也與新竹市、嘉義市、金門縣並列特優。

新竹縣長楊文科27日北上參與2021年SDGs永續城市調查記者會，他強調「經濟好，一切都好！」從各項指標可以看出新竹縣仍蓬勃發展，在人口淨遷入率，連續2年為全國最高，家庭平均年收入為162萬元，為全國第二，他與縣府團隊持續推動十大交通建設、五支箭等政策，陸續獲得「永續城市」、「幸福城市」、「移居城市」等肯定。

楊文科表示，新竹縣作為地球城市的一員，他也召集縣府各局處，開設永續發展跨局處整合啟動會議，擬定未來策略及目標，期望能完成新竹縣「永續發展目標-地方自願檢視報告」（VLR），向世界接軌，對國內外展現新竹縣對於永續發展的決心與成果。