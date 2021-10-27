彰化鐵路高架化通過可行性評估，將邁入實質開發階段，27日議員質詢關心捷運何時到彰化？並要求配合彰化東區都市開發計畫，齊頭並進，不要拖到未來30年都還在工程紛擾中，縣府表示，彰化市東區擴大計畫11月回會舉辦地方說明會，「台化廠區」大會審議已過關。

議員張瀚天質詢，彰化鐵路高架化等了20年，可行性才過審，但最快也要2023年才能施工、2033完工，不知捷運到彰化還要等到何年何月？彰化東區擴大都市計畫也喊了10年，希望齊頭並進，趕快定案，不希望拖到鄉親都失去希望。

議員張錦昆也質詢，彰化鐵路高架化縣府也要籌措上百億元的配合款，工期長達10年，未來營建成本年年上漲，很多重大工程都一再流標，要先設法因應。

工務處長林漢斌表示，捷運綠線延伸到彰化還在國發會審議，已納入前瞻計畫，中央非常重視場站開發搭配彰化東區擴大都市。

建設處長陳威宏表示，東區擴大計畫，約595.9公頃，涵蓋10個里。從2008年至今第9次闖關，縣府去年改變策略，分成「台化廠區再發展區」、「優先發展區」、「已發展區」和「農業生產保留區」，沒爭議先行審議。

陳威宏表示，「台化廠區內」已獲得內政部大會通過，並完成公開展覽，只剩修正地方回饋意見，12月前底送縣都會審查。主要爭議在「優先發展區」，之前因疫情關係，11月將排定地方說明會，凝聚共識，早日定案。

陳威宏指出，台化廠區共71公頃，主要地主是台化，劃定公共設施19.78％，依規定得達25％，地圖上還看不到捷運轉運站、公共廣場、停車場等，未達比例，都將在產專區中再劃出增加公共設施，未來將在細部計畫呈現。

71公頃包含產專區、住宅區、商業區等，並規劃4.93公頃的行政用地，座落在舊台化福利部、宿舍，緊鄰中山路將打造開放式綠地公園，重塑進入彰化路口意象。