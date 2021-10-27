周日（24日）結束丹麥羽球公開賽，許多羽球好手轉戰昨天（26日）開打的世界羽聯超級750系列賽是的法國羽球公開賽，台灣共有9組好手出征，今天（27日）同時有7組出賽，目前率先登場的混雙李哲輝／許雅晴無奈飲恨，待其他同胞討回顏面。

東京奧運羽球金牌男雙組合李洋／王齊麟打完湯優盃、丹麥公開賽先回台灣休息備戰11月起在印尼的一連串賽事，周天成、王子維、白馭珀等好手則轉往法國巴黎繼續挑戰。

法國公開賽昨天（26日）首日女雙許雅晴／胡綾芳及女雙楊博軒／胡綾芳都不幸落敗，今天（27日）7組人馬接力上陣，率先出賽的混雙組合李哲輝／許雅晴力戰超過1小時，25比27、26比24、13比21不敵丹麥組合諾爾（Niclas Nohr）／瑪格倫（Amalie Magelund），稍後周天成、王子維等人也會出賽，期許為中華隊勝場開胡。

稍早男單世界球王桃田賢斗，與印度前世界第1斯里坎特（Kidambi Srikanth）大戰3局，桃田在第2局20比18接近勝利之際，被斯里坎特連得4分，將比賽逼進第3局，最終有驚無險以21比18、20比22、21比19晉級16強。