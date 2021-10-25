2021丹麥羽球公開賽男單上演世界球王桃田賢斗、世界第2丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）的高手對決，兩位球星3局打好打滿，安賽龍在地主球迷大力聲援下連連擊出好球，第2局還使出漂亮的背後擊球，最終20比22、21比18、21比12逆轉勝。

安賽龍這記好球出現在第2局，當時他9比11落後，面對桃田一記落在自己身後的回球，安賽龍靠著反射神經右手移到後回擊，球順利過往，桃田顯然也有點意外這球，回擊時掛網，讓安賽龍將分數追近。

靠著這個氣勢，安賽龍一直緊咬比數，並靠著一波5比0攻勢超前比數，要回一局，第3局一開始就站上領先，且最多就是被追平比數、沒有落後過，就此將冠軍留下。

安賽龍是今年東京奧運男單金牌，桃田則是努力走出涉賭及車禍受傷的低潮，也透過丹麥站打進男單決賽，一雪東奧小組賽提前出局的恥辱。

女單決賽韓國安洗瑩第3局傷退，讓日本山口茜以18比21、25比23、16比5帶走冠軍，女雙冠軍是中國大陸黃東萍／鄭雨，男雙冠軍是這一站擊敗過台灣李陽／王齊麟的日本組合保木卓朗／小林優吾，混雙冠軍是日本組合東野有莎／渡邊勇大。