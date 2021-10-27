財政部關務署金表示，為阻絕非洲豬瘟於境外，避免空運進口快遞貨物違法夾藏疫區豬肉產品，台北關公告自下週一(11月1日)起，起運地或產地為越南、柬埔寨、寮國、緬甸、菲律賓、東帝汶、印尼、印度、馬來西亞、不丹之空運進口快遞貨物，除文件類外，不得以數提單分號併成1袋通關，以利X光檢查。

關務署進一步說明，為避免不肖人士利用空運快遞貨物併袋通關簡便措施，違法夾藏非洲豬瘟肉品、槍械及毒品等管制物品，海關已規劃分3階段逐步取消併袋通關，第1階段即為11月1日起實施之上開作業。

為利業者遵循辦理，台北關已於10月18日公告「空運進口快遞貨物逐步取消併袋通關作業程序」，不符該關公告不得併袋通關措施貨物，關港貿單一窗口報關系統將回復「A83(不符併袋通關規定)」錯單代碼，快遞貨物屆時不得拆袋及重新逐件(提單分號)申報，應申請艙單退運出口或移一般倉報關進口。

另為期新制運作順暢，台北關於10月下旬分別邀集快遞業者及貨棧業者舉辦說明會，積極宣導簡易申報單傳輸與貨物通關應行注意事項及配套措施，。

因應雙11網購高峰期將近，為防止非洲豬瘟病毒入侵，關務署除呼籲快遞業者積極配合海關新制辦理貨物通關外，另提醒民眾於上網購物時，切勿購買含肉類食品或非洲豬瘟疫區的肉類製品，且應確實瞭解網購貨物進口申報規定，慎選優良快遞業者並誠實申報，同時亦請國人告知在越南、中國大陸及香港等地親友注意相關規定，切勿以身試法，以免違規受罰。