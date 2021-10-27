房地產研究機構Real Capital Analytics（RCA）最新數據顯示，美國今年第三季商業房地產銷售攀升至逾1930億美元，創下歷史新高紀錄，顯示投資人並不擔憂新冠疫情可能減損這些房地產的價值。

RCA指出，在公寓大樓與物流工業地產買氣熱絡的帶動下，美國第三季商業房地產銷售攀抵1930億美元新高，與2019年同期（疫情爆發前）相比高出19％，更寫下歷來單季最佳表現。

數據亦顯示，今年前九個月，美國商業房地產銷售達到4621億美元，較2019年同期高出10％，亦是歷年同期最高。

RCA表示，美國今年前三季商業房地產銷售強勁，足以抵銷2019年受疫情影響下滑的辦公大樓與購物中心銷售。後兩者向來被視為帶動房地產榮景的主力。

投資人蜂擁搶進商業房地產市場，部分原因在於該領域報酬率勝過債券市場。RCA資深副總裁柯斯特洛（Jim Costello）表示：「退休基金光靠債券資產組合很難達到他們設定的8％報酬率目標。」

商業房地產熱銷亦帶動價格上漲。不動產分析公司Green Street追蹤數據顯示，美國商業房地產價格指數較2020年夏季疫情低點高出近22％，較疫情前水平上漲8％。

當新冠疫情爆發、重創經濟之際，許多人預期商業房地產市場將急轉直下、價格恐怕暴跌，正如過去衰退時期經歷那般。但事態並未發展，原因在於聯準會（Fed）出手介入，令許多業主可透過借貸取得資金度過難關。

但Green Street數據顯示，疫情促使遠距上班更為普及，導致辦公大樓與購物中心等商辦市場慘遭重創，兩者如今平均價格分別較疫情爆發前水平低上5.6％與13％。