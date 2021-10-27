電動車大廠特斯拉（Tesla）25日市值衝破1兆美元大關，讓美國的兆美元俱樂部多了一位新成員。華爾街市值破兆美元的企業逐漸增加，長期對市場而言不一定是好事。

美國租車公司赫茲（Hertz）向特斯拉訂購10萬輛電動車，寫下特斯拉單一買家最大筆訂單紀錄，激勵特斯拉25日股價衝高逾12％，逼近每股1025美元，一舉讓市值跨越1兆美元大關，來到1.03兆美元。就連特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）也對股價大漲感到訝異。

特斯拉成為美國市值兆美元俱樂部的第五位成員，加入蘋果、亞馬遜、微軟，與谷歌母公司Alphabet的行列。

然而美國兆美元俱樂部成員增加，對市場而言不一定是利多。

標普500指數前五大企業－蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜與特斯拉，市值合計達9.3兆美元，約占標指成分股總市值的23％。若計入市值9270億美元的臉書，比重升至25％。

相較之下，2020年1月時，蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌與臉書的市值合計占標普500指數的19％。意味著少數幾家企業對大盤有著不成比例的影響力，並且能左右市場走勢。

在股市蓬勃成長時期，市場有幾家巨型企業似乎沒什麼問題。科技巨擘與特斯拉向投資人證明新冠肺炎疫情期間仍然能創造數十億美元獲利，讓股價自2020年春季以來節節攀高。

蘋果、微軟和亞馬遜將於28日公布財報，若是業績優於市場預期，可望再次推動股市上漲。

值得一提的是，科技股對利率非常敏感，此時全球多國央行正考慮調升利率來抑制通膨升溫。若是華爾街開始出脫蘋果或亞馬遜的股票，可能造成美股大幅拉回。