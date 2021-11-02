丹麥和美國1日在第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）上敦促國際海事組織（IMO）設定更積極目標，讓航運在2050年底前達成零排放。

丹麥、美國和英德法等12國簽下宣言，支持在2050年讓航運業達成零排放，要求IMO為2030年和2040年設定排放目標，為2050年完全去碳化舖路。

IMO正考慮在2023年限期前，推出新的降低排放措施。其當前目標是在2050年讓航運業整體導致溫室效應的氣體排放量，較2008年水準減少50％，其中碳排放量要減少70％。

但日本和希臘等航運大國沒有簽署該宣言，讓IMO要取得175個成員國裡的大多數同意，才能設定航運業新排放規定時，要面對政治上的挑戰。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）認為要航運業在2050年達到零排放，各國和民間航運業必須團結起來。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）說，只要航運業完全達成全面去碳化，對於把全球暖化令氣溫上升幅度控制在攝氏1.5度內將有極大貢獻，但問題是航運業排放表現一直落後其他產業，因此設定明確排放目標是解決方案之一。