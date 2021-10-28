友達(2409)今天下午將召開法說會，盤前也先公布第3季財報，單季歸屬母公司業主之淨利為193.1億元，每股盈餘2.03元，連續兩季賺進超過2元，前3季獲利也超過半個資本額，上半年每股盈餘5.33元。

雖然8月開始面板價格鬆動，旺季備貨需求未如預期，中小尺寸電視面板的價格面臨較大幅度的調整。但筆電和桌上型顯示器的商務需求相對強勁，商用產品如零售、工控等需求也持續增加，第3季營收990.5億元，季增3.6％，營業淨利204.3億元，毛利率為27.7％，較上季28.74％略微下滑，歸屬母公司淨利為193.1億元，季減1.1％，連續三季賺進百億元，每股盈餘2.03元。

出貨量部分，第3季面板總出貨面積644.5萬平方米，季增0.7％，年減6.1％。

累計前3季營收2776.5億元，已超越2020年全年表現，營業利益527.3億元，歸屬母公司業主淨利突破500億元，達506.75億元，創歷年同期新高，每股盈餘5.33元。