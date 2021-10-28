台股加權指數28日開在17081.17點，權王台積電（2330）開在598元，小跌1元，聯電（2303）股價亦壓在盤下，未受財報利多消息激勵。但股價跌深的面板族群、被動元件龍頭股國巨（2327）則因第三季獲利報喜，早盤股價向上拉升，財報效應的股價反應不一，台股早盤指數呈現高檔震盪。

油價下挫、公債殖利率拉回壓抑景氣循環股，帶動標準普爾500指數走軟，惟微軟、Google母公司Alphabet公布亮眼財報後走揚，令那斯達克指數得以收在平盤附近。

道瓊工業平均指數10月27日終場下跌0.74％（266.19點）、收35490.69點。那斯達克指數上漲0.12點、收15235.84點，創9月9日以來收盤新高。費城半導體指數下跌0.96％（32.67點）、收3360.29點。

中信投顧指出，台股目前同時受制下滑雙均線及兩高點17633與17529，所成下降趨勢線壓力，而量能回升僅曇花一現，美股亦隨財報尾聲轉觀望局面的情況下，台股出現連續拉抬走勢的機會並不大。

不過，台股脫鉤國際股市相對抗跌，27日指數收盤，更順利收復季線支撐來看，推測短線下車賣壓消化應已暫告一段落，而櫃買指數領先大盤收復所有均線，其指數亦在一日壓回隨創波段反彈新高，內資籌碼換手順利，亦有助大盤維持高檔震盪格局。

近日台股突破推升走勢暫無轉弱敗象，逢回思維不偏空，選股上仍以著墨題材基本面兼具的人氣電子股為主，如PA、IC載板、軟板或電動車零組件等。