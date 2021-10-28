外傳富邦金有意在併購日盛金後，再參與花旗銀行（台灣）消金業務出售案，立委吳秉叡28日在財委會質疑這是否會擴張太快，金管會主委黃天牧表示，金管會依法規尊重市場機制，「但現在不只這家，還有很多家有意願」。針對併購過快的金融機構，金管會在「財務健全」上有特別要求，另外，審查大原則就是「客戶員工權益保障」。

吳秉叡再問花旗銀出售案出現員工勞資爭議，黃天牧表示，無論是2021年4月跟花旗紐約總部溝通或跟花旗（台灣）董事長都談過，金管會已強調未來審查原則，「照顧客戶與員工權益」，是最重要的項目。

外傳有富邦金打算接手花旗消金業務？黃天牧說，他聽到的不只這家，還有很多家，但實際上並不清楚。

吳秉叡再問，富邦金併完日盛金又打算併花旗銀消金業務，會不會業務擴張太快？黃天牧指出，金管會已傳達審查原則給花旗銀行，但至於花旗總行如何決定，金管會不方便對個別銀行適不適合表達意見。

吳秉叡再問，若一家金控併購過快有沒有問題？黃天牧回應，對於金融機構若擴張版圖過快，金管會在監理上會有特別要求，過去他在保險局時代，也有保險公司連續併購多家外商壽險，當時保險局對於併購方的財務、業務上會加強監理。