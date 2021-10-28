華碩(2357)ROG玩家共和國《Break All Limits》全球線上發表會，揭曉最新次世代Intel Z690主機板、ROG Thor電源供應器、ROG Strix XG309CM / XG276Q電競螢幕及ROG Delta S Animate電競耳機。華碩電競裝備與配件事業部總經理黃彥超說：「受制於疫情影響，華碩研發之路面臨諸多挑戰，但從未停止創新腳步，不斷尋求突破，帶來ROG Z690系列主機板等全方位精銳戰備，引領玩家體驗邁向更高遊戲境界。」

華碩受惠筆電與顯卡兩大產品出貨勁揚，9月營收勁揚，月增23.3%，不僅為今年單月新高，且為2007年12月以來單月新高紀錄，而第3季集團營收1390.93億元，季增8.6%、年增9.2%，亦寫下2010年第2季以來單季新高。展望下半年，第4季訂單能見度相當高，惟零組件缺貨仍有20%至30%缺口，預期緊俏狀況將延續到今年底。

ROG Z690採用多達24+1個power stages供電設計，支援DDR5記憶體模組、PCIe 5.0插槽及搭配多達16核心和24執行緒的最新第12代Intel Core處理器。ROG Z690系列主機板配備頂尖供電能力，疾速對Intel Alder Lake平台引入的電壓和頻率變化做出反應，以確保釋放處理器最大能量。

ROG Z690主機板首次在DDR RAM導入華碩獨家「記憶體超頻技術」(AEMP) ，透過特殊電路和韌體組合解鎖電源管理集成電路(PMIC)上的電壓管理實現，以突破新記憶體技術限制，僅需手動調整或在BIOS中啟用，即可輕鬆解鎖DDR5電壓管理限制，釋放超越表定數據的極快記憶體效能。

頂規ROG Maximus Z690 Extreme Glacial、ROG Maximus Z690 Extreme主機板配備迷你ROG動態編程燈效(AniMe Matrix)，可自訂圖案、動畫效果，或將音樂節奏視覺化。華碩Z690系列主機板包含ROG Maximus、Strix系列，與ASUS ProArt創作者系列、TUF Gaming系列、Prime系列同步上市，台灣將於11月4日晚間9點正式開賣。

ROG Delta S Animate電競耳機首度搭載ROG動態編程燈效(AniMe Matrix，迷你LED可供玩家於耳機外殼自訂個人化圖案或動畫，另具備獨家聲動(Soundwave)燈效，燈光將隨著麥克風收音閃爍，盡顯獨特風格。領先業界的ESS 9281四核心DAC、支援MQA解碼器並具備ASUS Essence驅動單體，音質細膩真實；輕量化設計適合長時間舒適配戴。