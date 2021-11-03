華科集團旗下華新科(2492)及信昌電(6173)受惠於業外挹注，第3季稅後盈餘分別為26.76億元及4.04億元，累計前3季每股盈餘分別為14.4元及5.2元，儘管本業表現平平，但因股價整理已久，兩家公司盤中股價同步亮燈漲停。

東南亞疫情及電子產業長短料干擾，華新科第3季合併營收為109.35億元，季減6.2%，營業毛利為35.3億元，季減11.06%，單季合併毛利率為32.28%，季減1.76個百分點，營業淨利為25.07億元，季減15.16%，營業淨利率為22.93%，季減2.42個百分點，稅後盈餘為26.76億元，季增14%，為11季來新高，單季每股盈餘約5.5元；累計前3季合併營業收入330.97億元，年增29.86%，營業毛利為105.82億元，年增29.31%，合併毛利率為31.97%，營業淨利為75.89億元，稅後盈餘為69.84億元，年增40.7%，每股盈餘為14.4元。

信昌電第3季合併營收為15.81億元，營業毛利為4.42億元，單季合併毛利率為27.95%，營業淨利為3.39億元，由於業外挹注約1.5億元，單季稅後盈餘約4.04億元，季增85.96%，單季每股盈餘為2.36元；累計前3季合併營收為46.69億元，營業毛利為12.31億元，合併毛利率為26.38%，營業淨利為9.2億元，稅後盈餘為8.92億元，每股盈餘為5.2元。

信昌電表示，因十一長假，且電子產業鏈長短料問題仍在，加上大陸供電不穩定，部分客戶生產受到響，預估第4季營運會比第3季弱一點。