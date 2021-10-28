聯電(2303)第3季獲利創新高並預期第4季營收再攀高，但股價開低1.3元、為60.6元。聯電ADR漲1.59%，但今早股價開低，盤中仍在平盤之下整理，守住60元關卡。

聯電昨日下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。聯電第3季營收559.07億元，再創歷史新高，季增9.8%，毛利率36.8%，較第2季拉升5.5個百分點，營業利益151.35億元，季增33.8%。在投資收益挹注下，聯電第3季業外收益達43.17億元，季增129.5%，歸屬母公司淨利174.6億元，同創歷史新高，季增46.2%，每股純益1.43元。

聯電前3季營收1539.11億元，年增17%，毛利率31.8%，較去年同期拉升10.4個百分點，歸屬母公司淨利398.31億元，年增121.4%，每股純益3.26元。

展望未來，聯電共同總經理王石表示，第4季8吋及12吋廠產能利用率仍維持滿載，預期晶圓出貨量將較第3季再增加1%至2%，產品平均售價將上揚1%至2%，毛利率將進一步攀高到37%至39%水準。

聯電也對2022年釋出樂觀看法，王石表示，5G、電動車、IoT等應用將驅動結構性需求，預期明年12吋、8吋維持滿載狀況，且延續價格向上動能。公司明年營收增幅將高於產業預估值12%，並看好可以搶下更多市占。

王石說，市場需求依然強勁，預期2022年將持續供不應求。當前的產業週期為聯電提供一個加強客戶關係、提升技術競爭力和產能擴建的好時機，進而提升聯電的市場地位。他表示，聯電的邏輯和特殊製程技術產品受到客戶青睞，將持續擴充產品組合滿足客戶的需求。隨著台南晶圓12A廠的P5及P6擴廠計畫進行，預期在2022年將繼續成長並取得更多的市占率。

除新產能挹注，產品平均售價也將揚升，王石預期，聯電明年業績成長幅度可望超越業界平均水準。