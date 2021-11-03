群電(6412)因產品組合較佳，第3季稅後盈餘為8.2億元，季增24.3%，為單季歷史新高，為電源供應器大廠中亮點，累計前3季每股盈餘為5.26元。

群光電能第3季合併營收為101.3億元，季增5.2%，年增4.9%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率為18.2%，季增0.2個百分點，年減2.2個百分點，營業淨利為9.31億元，季增10.5%，年減7.5%，營業淨利率達9.2%，季增0.5個百分點，年減1.2個百分點，淨利率達8.1%，季增1.2個百分點，年增0.5個百分點，與上季相比「三率三升」，單季稅後盈餘為8.2億元，季增24.3%，年增11.9%，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.09元。

群光電能前3季合併營收達297.39億元，年增16.1%，營業毛利與營業淨利分別為52.23億元和25.46億元，年成長分別為9.4%和17.8%，稅後盈餘為20.59億元，年成長32.4%，每股盈餘為5.26元，年增30.8%。

群電前3季股東權益報酬率達27.8%，累計前3季營收、毛利、營業淨利、稅後淨利、每股純益及股東權益報酬率均創下公司成立以來歷史高點。

群光電能表示，受惠於傳統旺季效應，市場需求旺盛，加上公司持續優化產品組合的接單策略奏效，推升第三季營收創下歷史新高。在三大產品應用(PC相關、雲端智能、及消費性電子產品)中，高毛利的雲端智能應用營收年成長逾2成，使公司在匯率升值、原物料成本飆升等不利因素夾擊下，獲利率仍維持穩健，和上季相比，更寫下「三率三升」的好成績。透過營收規模提升及產品組合精進，公司前三季每股盈餘達5.26元，已接近去年全年，股東權益報酬率更達27.8%，再寫新紀錄。